Genoa, battere una big manca dal 2023: e fuori casa fu proprio all'Olimpico (ma con la Lazio)

Genoa a caccia di punti salvezza. Le due sconfitte contro Inter e Atalanta hanno complicato la classifica della formazione di Daniele De Rossi sempre impegnata nella lotta per non retrocedere. I rossoblù scenderanno in campo questa sera all'Olimpico contro la Roma e cercheranno di fare lo sgambetto all'ex Gian Piero Gasperini. Servirà molta attenzione per uscire indenni dalla capitale cercando poi di riproporre le prestazioni fatte anche in passato contro le big che, a parte casi isolati, hanno sempre faticato contro il Grifone.

Il pari di Napoli e la vittoria con la Roma

L’ultimo risultato utile contro una big risale all’11 maggio scorso. Chiedere ad Antonio Conte per credere quando Vasquez a sei minuti dal novantesimo ha realizzato la rete del 2-2 contro il Napoli che qualche settimana più tardi vinse lo scudetto. Per ritornare all’ultimo successo bisogna riannodare ancora il nastro ed andare al 28 settembre 2023 quando a Marassi fu schiantata proprio la Roma di Mourinho per 4-1 con i gol di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias.

Contro la Lazio l'ultimo successo esterno

Era il Genoa di Alberto Gilardino fresco di ritorno in Serie A e che a fine stagione batterà il record di punti per una neopromossa. Un mese prima, il 27 agosto 2023, i rossoblù ottennero quello che, fino ad ora, è l’ultimo successo esterno contro una big. E il teatro fu proprio l’Olimpico quando Retegui decise il match vinto per 1-0 contro la Lazio.