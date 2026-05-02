TMW Genoa, due rientri (per la panchina) per De Rossi: Ekuban e Norton-Cuffy armi in più

"Alleno per vincere". Daniele De Rossi non si nasconde. E con la sua proverbiale schiettezza e con la sua sincerità, il tecnico del Genoa si avvicina alla sfida contro l'Atalanta alla New Balance Arena. Questa sera i rossoblù vogliono provare a giocare uno scherzetto all'ex Palladino provando a giocare con quella serenità di una squadra che ha già raggiunto da tempo la salvezza. Una partita non facile contro una formazione, quella bergamasca, che vuole rialzare la testa dopo un periodo difficile.

Due partite in inferiorità numerica

Dal canto suo il Grifone ha dimostrato di poter tenere testa ad una squadra costruita comunque per altri traguardi. Il rammarico è, nei due precedenti in stagione, di non essersela giocata alla pari dal punto di vista degli effettivi in campo. In Coppa Italia il rosso a Fini ha indirizzato il match in favore dei nerazzurri che poi stravinsero per 4-0, mentre in campionato (nonostante l'espulsione di Leali dopo tre minuti) arrivò una sconfitta per 1-0 con rete di Hien allo scadere.

Due rientri

Dal canto suo il Genoa vuole rimediare alla sconfitta casalinga contro il Como che ha fatto rodere Daniele De Rossi per come è arrivata. L'opportunità di allungare in classifica c'è. I rossoblù vogliono provare a giocarsela a viso aperto e lo potranno fare con un Caleb Ekuban e un Brooke Norton-Cuffy in più. I due infatti sono tornati a disposizione e prenderanno parte alla spedizione anche se non partiranno dall'inizio. Ancora out invece Tommaso Baldanzi che è rimasto a Genova.