TMW Radio Bonanni: "Guendouzi una delle certezze della Lazio. Senza sostituto non lo cederei"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto nel pomeriggio di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di Serie A?

"A David, che ha calciato un rigore obbrobrioso contro il Lecce. Con due punti in più la classifica della Juventus avrebbe avuto un'immagine differente".

Come hai visto le due romane?

"La Roma l'ho vista male rispetto all'Atalanta, che è apparsa molto meglio. L'1-0 finale addirittura, al di là del gol annullato a Scamacca, è apparso quasi bugiardo. Per quanto riguarda la Lazio invece mi aspetto qualcosa sul mercato. Nel momento in cui stavano arrivando delle voci per Castellanos penso che abbiano messo dei nomi sul tavolo. Poi vedremo quanti milioni verranno investiti per il sostituto, ma ciò che è certo è che bisognerà fare di necessità virtù con ciò che si ha".

Cederesti Guendouzi in Turchia per arrivare a Raspadori?

"Ad oggi direi di no, perché ancora non c'è in mente un sostituto. Se hai gia in mente un elemento che possa migliorare la qualità sì, ma altrimenti no. Ad oggi la Lazio ha poche certezze e una di queste è Guendouzi".

Che fotografia fai della lotta al quarto posto?

"Il Como al momento può dare fastidio e se a fine febbraio sarà a in quella posizione sarà da considerare, ma ad oggi non so se sia pronto per un posto in Champions. Credo che se la giocheranno Juventus e Roma".

L'ipotetico ritorno di Cancelo cosa garantirebbe all'Inter?

"Tanta roba, sarebbe molto importante. Ho un ricordo di lui in Italia bellissimo e gli ultimi anni fatti al City sono stati fatti alla grande. Non penso che sia diventato improvvisamente scarso e il suo arrivo aiuterebbe l'Inter ad avere una squadra ancora più competitiva".

L'Inter che stiamo vedendo è la migliore sotto la gestione di Chivu?

"Non mi stupisce, per me l'Inter è sempre stata una squadra forte. Non vedo enormi differenze rispetto al gioco di Inzaghi, solo che ora stanno ruotando di più gli altri elementi. in più Lautaro è tornato a giocare come sapevamo e Thuram ha ritrovato il gol. Se poi prendi anche Cancelo..."