Ufficiale Torres, dal Ravenna arriva in prestito Pierluca Luciani

La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Pierluca Luciani dal Ravenna.

La punta centrale classe 2002 è reduce da un’ottima prima parte di stagione nel girone B di Serie C col Ravenna con cui è andato a segno 6 volte in 15 presenze oltre a due assist. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di ACR Messina, Guidonia Montecelio e Siena.

Nello scorso campionato ha siglato 12 gol in 30 presenze con l’ACR Messina.