Ufficiale
Torres, dal Ravenna arriva in prestito Pierluca Luciani
TUTTO mercato WEB
La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Pierluca Luciani dal Ravenna.
La punta centrale classe 2002 è reduce da un’ottima prima parte di stagione nel girone B di Serie C col Ravenna con cui è andato a segno 6 volte in 15 presenze oltre a due assist. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di ACR Messina, Guidonia Montecelio e Siena.
Nello scorso campionato ha siglato 12 gol in 30 presenze con l’ACR Messina.
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile