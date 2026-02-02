TMW
Ravenna, Luciani al passo d'addio: accordo di massima col Campobasso
Ravenna all'opera sul mercato in uscita.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com Pierluca Luciani, attaccante classe 2002, reduce da una prima parte di stagione da 18 presenze e 7 gol, è ad un passo dal Campobasso.
Accordo di massima già raggiunto, ora si lavora per mettere tutto nero su bianco.
