Trapani, Aronica: "Prestazione che mi emoziona. Settimana decisiva, la società faccia chiarezza"

"Bisogna iniziare parlando di un gruppo di ragazzi che ha dimostrato valori e attributi, non era semplice. Non hanno lesinato e mi hanno fatto emozionare". Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Sorrento il tecnico del Trapani Salvatore Aronica elogia i suoi ragazzi capaci di isolarsi dalle voci che riguardano la società - con un'altra penalizzazione in arrivo e il rischio esclusione dal campionato - e un mercato che ha portato via dalla Sicilia molti giocatori di primo piano.

"Hanno preparato la settimana con il sorriso, anche con la valigia pronta. Gli uomini che abbiamo scelto a inizio campionato, hanno dimostrato tutto il loro valore. È stata una settimana travagliata, il fatto di avere avuto sempre rispetto e coerenza mi hanno ripagato. - prosegue Aronica come riporta Tuttoc.com - È un risultato importante, a prescindere da quanto succederà i ragazzi hanno dimostrato orgoglio e dignità".

Chiarimento con la società?

"Riguardo questo è giusto che la società chiarisca la posizione, è una settimana decisiva e giovedì ci sarà una sentenza. So da quello che ha detto la società è che si sta muovendo preparando una memoria difensiva. Sottolineo comunque i 37 punti fatti dai ragazzi, voglio elogiare questa squadra tra penalizzazioni e deferimenti hanno fatto quello che c'era da fare. Siamo in mano a quello che succederà in settimana".