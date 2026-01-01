TMW L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla finestra

Come abbiamo riportato ieri, Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola è uno degli elementi molto ambiti in questa sessione di calciomercato invernale, che ha preso il via quattro giorni fa e si concluderà poi alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. A ieri, sul giocatore - che per i pugliesi è un punto fermo - c'erano solo sondaggi ma nelle ultime ore le questioni sono cambiate perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nella tarda serata di ieri è arrivata un'offerta da parte dell'Union Brescia, uno dei club che seguiva l'attaccante.

E che a questo punto rischia di beffare la Salernitana, ancora immobile su alcune operazioni probabilmente per la questione legata a mister Giuseppe Raffaele, che si sta giocando tutto in questi giorni. La sua panchina è a rischio, come avevamo detto, e la gara di lunedì sera contro il Cosenza sarà determinante: certo è, che il mercato rallenta.

Non finisce poi qui. A monitorare a distanza la situazione legata a Cuppone c'è la Virtus Entella in Serie B, che gradisce molto il profilo del classe 1997, ma per il momento fa da spettatrice. Il mercato, però, è ancora lungo.