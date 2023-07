ufficiale Arezzo, tesserato il giovane Giubbolini. Va in prestito al San Donato Tavarnelle

Rinforzo in difesa per l'Arezzo che ha tesserato Omar Giubbolini, terzino classe 2004 cresciuto nel vivaio dell'Empoli. Il ragazzo passera subito in prestito al San Donato Tavernelle fino al termine della stagione. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club amaranto: "La Società Sportiva Arezzo è lieta di poter annunciare il tesseramento di Omar Giubbolini, difensore esterno classe 2004 cresciuto nel vivaio dell’Empoli, reduce da un’ottima stagione a livello personale con il Real Forte Querceta.

Già vicino all’Arezzo nella sessione invernale di mercato, con il trasferimento che non si è concretizzato per motivi di studio del ragazzo, Giubbolini, il quale continuerà ad essere monitorato dalla società del presidente Corsi, nei prossimi giorni passerà a titolo temporaneo al San Donato Tavarnelle (fino al 30 giugno 2024)".