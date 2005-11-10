Champions League, attenti a quei due del Como: fanno meglio di PSG e Barcellona

Una coppia da sogno sta dominando il palcoscenico internazionale, superando per numeri e prestazioni altisonanti persino la potenza di fuoco di grandi club europei come PSG, Barcellona e Bayern Monaco. Nico Paz e Tasos Douvikas uniscono genio e concretezza, trascinando i biancoblù ai vertici della competizione continentale con un'intesa che fa sognare i tifosi alla vigilia della sfida contro l'Inter (domenica, ore 18).

Quel dato

I dati parlano chiaro e certificano un impatto devastante in Europa: in sole 4 giornate di Champions League, la coppia d'oro lariana ha collezionato ben 15 contributi decisivi in porta tra reti e assist. Un ruolino di marcia straordinario che proietta la squadra di Cesc Fabregas al quarto posto in classifica a quota 9 punti, confermando la bontà di un progetto tecnico capace di stupire l'intero continente.

Benvenuto Tasos

Nessun'altra formazione vanta un rendimento simile da parte dei propri uomini di punta, con le grandi d'Europa costrette a inseguire i biancoblù nella speciale classifica delle coppie più prolifiche del torneo. Douvikas comanda la classifica marcatori della Champions League con 6 reti consecutive, mostrando uno stato di forma eccezionale e un fiuto del gol implacabile che lo avvicina ai record della competizione. Meglio di Erling Haaland (Manchester City) e Nicolò Tresoldi del Bruges, fermi a 5. Addirittura Harry Kane (Bayern Monaco) e Kylian Mbappé sono in ritardo con 4 gol.

Un bel vedere argentino

Dall'altra parte Nico Paz. Il talento argentino illumina costantemente la manovra con giocate d'alta scuola, assist illuminanti e un repertorio tecnico che richiama i grandi campioni del passato come Zinedine Zidane - tanti i video spopolati di una sua azione contro il Torino - contro la Spagna di vent'anni fa: medesimo controllo di palla, aggancio e sombrero elegante prima del passaggio laterale. Autore di 3 reti (doppietta al Manchester e una rete al Lens) e di 5 assist serviti ai compagni, graduatoria in cui primeggia davanti a Lamine Yamal. La continuità di rendimento dimostrata dal Como evidenzia la maturità di un gruppo solido, in cui le individualità di altissimo livello si mettono al servizio di un'idea di calcio corale, spettacolare e vincente.