ufficiale Crotone, contratto di addestramento tecnico per Cantisani, Chiarella e Lucano

vedi letture

È con una nota ufficiale che il "Crotone comunica di aver sottoscritto un contratto di addestramento tecnico con i calciatori Raffaele Cantisani (attaccante), Lorenzo Chiarella (attaccante) e Alberto Lucano (portiere), tutti classe 2004.

Cantisani ha già avuto modo di esordire e anche di segnare in Prima squadra nella scorsa stagione, in Coppa Italia, quando gli squali grazie ad un suo gol nei supplementari hanno eliminato il Monopoli dalla competizione. Da gennaio a giugno ha maturato esperienza all’Arezzo contribuendo con le sue reti alla promozione in C dei toscani".

Prima esperienza pro, invece, per gli altri due ragazzi. "Chiarella - come si evince sempre dal comunicato - è una punta centrale che nell’ultima stagione è stato protagonista con gli squaletti mettendo a segno ben 12 reti in 27 presenze nel campionato Primavera 2.

Lucano nelle ultime due stagioni è stato un punto fermo della Primavera pitagorica ottenendo diverse convocazioni anche in Prima squadra".