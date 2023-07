ufficiale Fermana, si chiude l'avventura in gialloblù di mister Protti e del Ds Andreatini

È con una nota ufficiale, che la Fermana "comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Stefano Protti. Una decisione presa dopo diversi confronti avvenuti all’interno dell’assemblea dei soci, che fa seguito a diversi colloqui, personali e telefonici, con lo stesso tecnico dai quali è emersa la poca volontà del tecnico di portare avanti con entusiasmo il progetto tecnico – sportivo della Fermana.

Per queste motivazioni, non additabili alla volontà della società, è stata presa tale decisione.

La società intende ringraziare il tecnico Stefano Protti per il lavoro svolto nella passata stagione, con la salvezza raggiunta in anticipo e un rinnovato entusiasmo nell’ambiente".

Ma il tecnico non è l'unico a chiudere la propria esperienza a Fermo. Il club ha infatti fatto sapere "di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Massimo Andreatini. La società ringrazia il direttore per l’impegno profuso per la società gialloblù nel corso degli anni e gli augura le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.

La società comunicherà a breve il nome del nuovo direttore sportivo".