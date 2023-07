ufficiale Giugliano, gran colpo in attacco! Annuale con opzione per Marotta

Colpo in attacco per il Giugliano, che si assicura Alessandro Marotta, svincolato dopo la retrocessione della Viterbese; l'esperto attaccante ha sottoscritto con i campani un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva.

Ecco la nota:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazione sportiva del calciatore Alessandro Marotta. L'attaccante classe 1986, ha firmato un accordo annuale con opzione.

Benvenuto Alessandro!".