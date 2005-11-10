Como, il Real Madrid può riprendere Nico Paz. Ma adesso servono 80 milioni di euro

Il futuro di Nico Paz potrebbe essere nuovamente al Real Madrid. Le prestazioni del talento argentino con la maglia del Como hanno attirato l'attenzione dei grandi club europei, ma sono soprattutto i Blancos a poter giocare una carta decisiva per riportarlo in Spagna. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Real Madrid dispone infatti di una clausola di recompra da 9 milioni di euro, esercitabile nella prossima estate. Una cifra decisamente inferiore rispetto all'attuale valutazione del giocatore, che potrebbe raggiungere gli 80 milioni di euro. Il presidente Florentino Perez potrebbe dunque decidere di riportare Nico Paz al Bernabeu, approfittando di un accordo particolarmente favorevole.

La nuova recompra

Ma quanto accaduto in estate cambia tutto: il Como ha sborsato 60 milioni di euro per l’argentino e ha modificato il dritto di recompra a favore del Real Madrid: servono 80 milioni di euro e la clausola è valida solo fino all’estate 2027. Una cifra molto alta ma su cui le merengues stanno riflettendo vista la rapida esplosione avuta dal calciatore.

Nico Paz, quattro mesi di vantaggio su Yamal: il talento argentino continua a stupire

Sotto la guida di Cesc Fabregas, Nico Paz ha compiuto un salto di qualità evidente, diventando uno dei principali protagonisti del Como. Le sue prestazioni gli hanno consentito di conquistare spazio anche nella Nazionale argentina, entrando nelle rotazioni di Lionel Scaloni. econdo il quotidiano, il trequartista ha raggiunto un importante traguardo internazionale con quattro mesi di anticipo rispetto a Lamine Yamal, a conferma della precocità del suo percorso. La crescita del giocatore alimenta inevitabilmente l'interesse del Real Madrid, che potrebbe valutare il suo ritorno anche alla luce dei possibili cambiamenti nella rosa.