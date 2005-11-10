Milan, l'addio all'Europa può costare carissimo: a rischio oltre 100 milioni di euro

La sconfitta contro il Ferencvaros potrebbe avere conseguenze ben più pesanti dei tre punti persi. Il Milan di Ruben Amorim, dopo quattro giornate di Europa League, ha raccolto appena tre punti e vede complicarsi la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il problema non riguarda soltanto i risultati sportivi. Un'eliminazione anticipata e l'eventuale mancato accesso alla prossima Champions League rischierebbero infatti di provocare un danno economico superiore ai 100 milioni di euro.

Gli ottavi di Europa League si allontanano: in palio milioni preziosi

Finora il Milan ha incassato circa 14,6 milioni di euro dalla partecipazione all'Europa League, senza considerare gli introiti delle due gare casalinghe. La qualificazione diretta agli ottavi, inizialmente considerata un obiettivo minimo, appare ora complicata. Per raggiungere almeno i playoff potrebbero servire altri sei o sette punti nelle ultime quattro giornate, senza alcuna garanzia. Un'eliminazione già nella League Phase comporterebbe la rinuncia a circa 8 milioni di euro, tra premi UEFA e possibili incassi da botteghino. Un percorso fino alla finale, accompagnato dall'eventuale conquista del trofeo, potrebbe invece garantire ricavi complessivi nell'ordine dei 40 milioni, oltre alla qualificazione alla Champions League della stagione successiva.

Senza Champions a rischio almeno 60 milioni

Lo scenario più preoccupante riguarda proprio un'altra stagione lontano dalla massima competizione europea. Il Milan ha già mancato la Champions per due annate consecutive e una terza esclusione avrebbe ripercussioni importanti sul progetto economico di RedBird. La UEFA prevede infatti un incremento dei ricavi commerciali e televisivi nel ciclo 2027-2028. Per una società come il Milan, partecipare alla Champions potrebbe significare incassare almeno 60 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere quota 70-80 milioni. A queste cifre andrebbero aggiunti i proventi delle partite casalinghe, che nella stagione 2024-2025 avevano garantito ai rossoneri circa 12 milioni di euro nelle gare europee disputate a San Siro.

Il progetto RedBird ha bisogno dell'Europa che conta

La Champions rappresenta una componente fondamentale della strategia di crescita economica del Milan. Il club ha chiuso il 2025-2026 con un fatturato di circa 360 milioni di euro, beneficiando però anche di importanti operazioni di mercato, per un valore vicino ai 110 milioni. Il ritorno nella principale competizione europea permetterebbe di aumentare sensibilmente i ricavi e sostenere gli investimenti futuri, anche in vista dell'accordo decennale con Adidas, destinato a partire nel 2028. Nel frattempo, RedBird ha già garantito un sostegno finanziario significativo, versando circa 53 milioni di euro nell'ambito di un futuro aumento di capitale. Il Milan, dunque, non può permettersi di sbagliare ancora. La qualificazione europea non rappresenta soltanto un traguardo sportivo, ma una necessità economica per mantenere competitivo il progetto rossonero. E dopo il passo falso contro il Ferencvaros, ogni partita rischia di pesare molto più dei tre punti in palio.