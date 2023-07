ufficiale Pergolettese, accordo biennale con il classe 2002 Jaohuari

L’U.S.Pergolettese comunica di aver tesserato nel proprio organico il centrocampista 2002, Zaid Jaohuari. Nato a Clusone il 02 maggio 2002 arriva alla Pergolettese, con un contratto biennale con opzione per il terzo, dopo 4 stagioni nella Virtus Ciserano Bergamo in serie D dove ha collezionato 69 presenze in totale con 26 e 33 negli ultimi due campionati. A ZAID un benvenuto nella Pergolettese ‘23/ ’24.