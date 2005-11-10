Il capitano di Cassano nella Primavera del Como è stato convocato dal Perù: chi è Andrealli

Dalla fascia da capitano della Primavera del Como alla convocazione con la Nazionale maggiore del Perù. Per Francesco Andrealli, classe 2007, in queste ore si è aperta una nuova fase di un percorso calcistico iniziato molto presto proprio sulle rive del Lario. Nato a Como il 5 agosto 2007, il centrocampista è entrato nel settore giovanile biancoblù quando aveva appena otto anni, completando nel vivaio lariano gran parte della propria formazione umana e professionale. Il suo percorso di crescita lo ha portato progressivamente a diventare uno dei riferimenti della formazione giovanile dei lariani, condividendo peraltro il reparto con Riccardo Cassano, fresco di chiamata - a sorpresa - dall'Italia di Mancini.

Come gioca il capitano della Primavera del Como

Andrealli è un centrocampista centrale che fa dell'equilibrio una delle proprie qualità principali. Si distingue per la capacità di recuperare palloni e per la gestione del possesso, caratteristiche che gli permettono di dare ordine alla manovra e garantire sostegno alla squadra in entrambe le fasi di gioco. È un profilo che abbina attenzione tattica e qualità tecniche: sa contribuire al lavoro di interdizione, ma anche accompagnare l'azione offensiva quando la situazione lo richiede. La sua disponibilità al lavoro e la capacità di interpretare compiti differenti nel reparto gli consentono di offrire soluzioni sia in fase di copertura sia nella costruzione della manovra.

È nato in Italia, ma da madre peruviana

Andrealli è nato in Italia, ma ha origini peruviane da parte di madre. Ha scelto di rappresentare il Paese andino, con il quale aveva già avuto modo di confrontarsi attraverso le selezioni giovanili. La recente chiamata del commissario tecnico Mano Menezes per la Nazionale maggiore rappresenta un'opportunità importante per misurarsi con un livello competitivo diverso e proseguire il proprio percorso internazionale. Per il Como, intanto, è un'altra conferma del lavoro svolto anche a livello di settore giovanile.