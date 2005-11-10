L'arbitraggio di Sacchi in Venezia-Udinese: personalità nella gestione dei testa a testa

L'11^ giornata di Serie A è cominciata con la vittoria del Venezia contro l'Udinese, un 2-1 che è valso per gli arancioneroverdi l'abbandono dell'ultimo posto in solitaria nella classifica, adesso a pieno appannaggio dei bianconeri del Friuli.

Sacchi ha fischiato con personalità

Protagonista al Penzo è stato anche il direttore di gara, l'arbitro Juan Luca Sacchi. Autore di una prestazione sufficiente, ha dovuto tenere a bada alcuni testa a testa tra i giocatori (in particolare uno tra Davis e Halhal nel primo tempo) e lo ha fatto con personalità, la stessa esibita nel momento della provocazione di Juan Jesus ai danni di Zaniolo.

Lunga revisione VAR: 'colpa' del Penzo

C'è un unico dubbio sul suo arbitraggio, e riguarda il gol segnato dall'Udinese che è stato oggetto di una lunga revisione in sala VAR. Secondo il moviolista Luca Marelli, 'colpa' dell'angolazione delle telecamere nello stadio di Venezia, che non aiuta con la sua prospettiva.