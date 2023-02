ufficiale Piacenza, per il post Scazzola c'è Abbate. Promosso dalla Primavera 3

Serie C

Oggi alle 15:04 Serie C

Dopo l'esonero di Cristiano Scazzola, il Piacenza opta per la promozione in prima squadra del mister della formazione Primavera 3 Matteo Abbate, da oggi nuovo mister biancorosso.

Ecco la nota del club:

"Piacenza Calcio 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Matteo Abbate.

Abbate, che da calciatore ha esordito in serie A con la maglia del Piacenza Calcio e può vantare oltre 250 presenze tra i professionisti, nella stagione in corso è stato alla guida della Primavera biancorossa, che lascia a soli due punti dalla zona playoff e ancora imbattuta nel girone di ritorno.

La Società informa inoltre che Pablo Lischetti assumerà il ruolo di preparatore atletico e che, dalla Primavera, sarà promosso Luca Zanolini, che si occuperà del recupero infortuni.

Al tecnico e al suo staff gli auguri per un proficuo lavoro".