ufficiale Rimini, contratti di apprendistato per i classe 2004 Diotallevi e Didio

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:49 Serie C

È con una nota ufficiale che il Rimini comunica "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Diotallevi. Il nuovo giocatore biancorosso classe 2004 nato a Rimini ha iniziato il suo percorso calcistico in maglia a scacchi per passare poi al Santarcangelo, quindi al Cesena e dallo scorso anno ha fatto ritorno al Rimini tra le fila della formazione primavera. Il difensore esterno di difesa ha sottoscritto con il Rimini un contratto triennale di apprendistato in scadenza giugno 2026".

È altresì reso noto il tesseramento del "giovane attaccante classe 2004 Lorenzo Didio. Dopo i primi calcio con la maglia del Virtus Ortona il nuovo biancorosso a 14 anni è entrato nel settore giovanile del Pescara dove ha svolto tutta la trafila delle giovanile sino alla formazione primavera. Lorenzo Didio arriva in biancorosso con un contratto di addestramento tecnico in scadenza giugno 2024".