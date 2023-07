ufficiale Rimini, innesto a centrocampo. Rosini firma un contratto triennale

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Rimini "comunica che Samuele Rosini è un nuovo giocatore biancorosso. Nato il 15 maggio 2003 a Grosseto, si tratta di un esterno duttile che può agire sia da centrocampista di fascia sia da esterno basso nel 4-3-3. Dopo aver mosso i primi passi nell’Invicta, ha giocato nei settori giovanili del Grosseto e una stagione da protagonista negli Allievi nazionali della Pianese, il 2020-2021 lo ha proiettato nel calcio dei grandi con la casacca del Gavorrano in Serie D. In Toscana ha collezionato 25 partite e messo a segno due reti. Altre 12 le ha disputate con la Pianese in Serie D nella prima metà del 2022 e dopo un passaggio a Gravina di Puglia (una sola gara disputata) è passato all’Orvietana, sempre in Serie D, dove da gennaio ha giocato 21 partite e realizzato tre gol".

Samuele Rosini, che è in ritiro sin dal primo giorno con la formazione ora guidata da mister Gabriel Raimondi, ha firmato con il sodalizio biancorosso un contratto triennale in scadenza giugno 2026.