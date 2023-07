ufficiale Sestri Levante, rinforzo a centrocampo. C'è l'accordo con Andreis

Serie C

Serie C

Archiviata l'esperienza con la Viterbese, riparte dalla Serie C Simone Andreis, nuovo volto del neo promosso Sestri Levante. Il centrocampista ha infatti raggiunto l'accordo con il club ligure.

Ecco la nota ufficiale:

"L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia il tesseramento di Simone Andreis (nella foto con il presidente Stefano Risaliti). Il neo centrocampista corsaro, 21 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Albenga dove esordisce con la prima squadra in Eccellenza. Nonostante la giovane ha già indossato le maglie della Virtus Entella nel 2020-21 in Serie B (4 presenze), del Rimini nel 2021-22 in Serie D con cui vince il campionato (25 presenze e 1 gol) e della Viterbese nella passata stagione (24 presenze e 1 gol)".