ufficiale Sestri Levante, torna il difensore Grosso. La nota del club ligure

Un gradito ritorno nel nostro club. Edoardo Grosso, 21 anni, torna al Sestri Levante. Il difensore, già rossoblu nel 2021-22 in Serie D, è reduce da una stagione in Serie C con Arzignano Valchiampo e Fidelis Andria.