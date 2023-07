ufficiale Sorrento, avanti con Chiricallo: il difensore centrale ha firmato un annuale

Comincia a prendere forma la difesa del Sorrento per la stagione del ritorno in Serie C, dopo la promozione dello scorso anno. Viene confermato Marco Chiricallo, che firma un contratto annuale, come annunciato dal club costiero: "Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Marco Chiricallo fino al 30 giugno 2024.

Chiricallo, nato a Bari il 27 giugno del 2002, è un difensore centrale approdato nel vivaio del Genoa dopo la trafila nella Nick Bari. Lo scorso anno ha contribuito alla promozione in C del Sorrento con tre apparizioni in maglia rossonera. Marco è già al lavoro con i compagni e partirà domani per il ritiro di Roccaporena con il resto della truppa".