Serie C, 12ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Solo il Giugliano avanti
Niccolò Righi
Sono finiti i primi tempi delle sei gare delle 14:40 che hanno aperto questo sabato della dodicesima giornata di Serie C. Nessuna rete nel Girone A tra Ospitaletto e Trento, né nel Girone B tra Pescara e Torres. Nel Girone C, invece, 0-0 tra Audace Cerignola e Catania, pareggiano 1-1 Bari-Scafatese e Sorrento-Altamura, quest'ultima partita che vede i padroni di casa in dieci per il rosso a Fusco sul finale di primo tempo. L'unica squadra che ha chiuso in vantaggio è il Giugliano, avanti 1-0 contro la Casertana.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 0-0
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-1
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A)
Ore 17:30 - Barletta-Monopoli
Ore 17:30 - Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30- Cosenza-Inter U23
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia