Serie C, 12ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Solo il Giugliano avanti

Sono finiti i primi tempi delle sei gare delle 14:40 che hanno aperto questo sabato della dodicesima giornata di Serie C. Nessuna rete nel Girone A tra Ospitaletto e Trento, né nel Girone B tra Pescara e Torres. Nel Girone C, invece, 0-0 tra Audace Cerignola e Catania, pareggiano 1-1 Bari-Scafatese e Sorrento-Altamura, quest'ultima partita che vede i padroni di casa in dieci per il rosso a Fusco sul finale di primo tempo. L'unica squadra che ha chiuso in vantaggio è il Giugliano, avanti 1-0 contro la Casertana.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2

27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)

Sabato 31 ottobre

Ospitaletto-Trento 0-0

Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano

Domenica 1 novembre

Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia

Ore 14:30 - Cittadella-Treviso

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco

Ore 17:30 - Carpi-Renate

Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Novara-Desenzano

GIRONE B

Reggiana-Sambenedettese 2-0

50' Cavaliere, 60' Portanova

Sabato 31 ottobre

Pescara-Torres 0-0

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia

Ore 17:30 - Vado-Grosseto

Domenica 1 novembre

Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro

Ore 14:30 - Ravenna-Pineto

Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23

Ore 17:30 - Campobasso-Forlì

Ore 17:30 - Latina-Pianese

Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare

GIRONE C

Sabato 31 ottobre

Audace Cerignola-Catania 0-0

Bari-Scafatese 1-1

9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).

Giugliano-Casertana 1-0

9' Esposito (G).

Sorrento-Altamura 1-1

31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A)

Ore 17:30 - Barletta-Monopoli

Ore 17:30 - Cavese-Picerno

Domenica 1 novembre

Ore 12:30- Cosenza-Inter U23

Ore 14:30 - Salernitana-Savoia

Ore 17:30 - Potenza-Crotone

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Casarano-Foggia