Sorrento, il punto del Ds Cacace: "Diverse decisioni arbitrali sono andate contro di noi"

Dopo la sconfitta contro l'Altamura, in casa Sorrento è stato il Direttore Sportivo del club Davide Cacace a fare il punto della situazione, per fare alcune precisazioni in merito al momento che stanno vivendo i rossoneri.

Di seguito, le sue dichiarazioni, diffuse dal club:

“In certi momenti, ritengo sia necessario che il club prenda posizione in difesa del lavoro svolto dal nostro staff tecnico e dai giocatori.

Nelle ultime settimane, diverse decisioni arbitrali sono andate chiaramente contro di noi, e sento che è mio dovere sottolinearlo. Il nostro allenatore ha giustamente solo accennato all’argomento nelle sue valutazioni post-partita, preferendo concentrarsi sull’analisi delle prestazioni della squadra.

Questa è la nostra quarta stagione giocata in trasferta. Continuiamo a fare sacrifici che sono semplicemente incomparabili a quelli affrontati da qualsiasi altro club, e lo facciamo con la dignità e il professionismo che hanno sempre caratterizzato il Sorrento.

Non stiamo chiedendo un trattamento preferenziale, ma semplicemente lo stesso livello di attenzione e considerazione che ogni club merita. Non possiamo permettere che gli enormi sforzi che compiamo vengano minati da decisioni approssimative.

Di recente, abbiamo vissuto prestazioni arbitrali che sono scese al di sotto dello standard richiesto, creando un livello di frustrazione e tensione, sia in campo che fuori, che è completamente estraneo al nostro modo di essere.

Inoltre, avere la possibilità di utilizzare il sistema di Supporto Video per il Calcio (FVS) per correggere una decisione chiaramente errata, solo per persistere nell’errore originale, è qualcosa che semplicemente non possiamo accettare.

Detto questo, siamo estremamente soddisfatti dei progressi della squadra finora. Abbiamo un organico giovane che, sotto la guida esperta dell’allenatore Vincenzo Maiuri, ha già mostrato un potenziale considerevole. Siamo fiduciosi che i giocatori continueranno a svilupparsi e migliorare man mano che la stagione avanza.”