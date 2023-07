ufficiale Sorrento, contratto biennale per i difensori Francesco e Gianmarco Todisco

È con una nota ufficiale, diramata a mezzo social, che il Sorrento comunica una doppia conferma in rossonero. Il club, infatti, "rende noto di essersi assicurato fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive di Francesco Todisco, terzino sinistro nato a Vico Equense il 6 maggio del 2003. Francesco Todisco, arrivato nell'estate scorsa dall'Acireale, è stato tra gli "under" più utilizzati da mister Maiuri nella stagione che ha portato in C i rossoneri (29 presenze in campionato). Adesso la soddisfazione del suo primo contratto da professionista con il Sorrento".

Ed è contratto biennale anche per il difensore Gianmarco Todisco. "Nato a Torre del Greco il 30 aprile del 2002, Todisco è un terzino destro di spinta che ha esordito in C con la Juve Stabia nel 2021 prima di trasferirsi a Sorrento nella passata stagione. Nell'anno della promozione in C ha collezionato in totale 36 presenze e due reti tra campionato e poule scudetto".