ufficiale Sorrento, un ritorno per la difesa. Preso il centrale classe '97 Di Somma

vedi letture

Movimento in entrata per il Sorrento. Il club campano si è assicurato Vincenzo Di Somma, difensore classe '97 reduce da una stagione nelle file della Paganese. Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul profilo Instagram del club campano: "Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Vincenzo Di Somma a partire dalla stagione 2023/2024.

Di Somma, nato a Napoli l’1 marzo del 1997, è un difensore centrale con esperienza in C sia nel Cosenza (2 presenze nel 2015/2016) che nel Potenza (54 partite e 2 reti) tra il 2018 ed il 2021. Prima di esordire tra i professionisti, 6 presenze da giovanissimo con il Sorrento in D (2014/2015), ragion per cui per Di Somma - lo scorso anno a Pagani - si tratta di un ritorno a casa".