A Bologna si è tornati a parlare d'Europa, Palladino: "Un mese fa non ci avrei creduto..."

Raffaele Palladino ha risollevato il Bologna. Con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei partite totali, il nuovo tecnico rossoblù ha preso una squadra che con Domenico Tedesco in panchina non era ancora mai riuscita a vincere e le ha dato delle certezze, oltre a dei risultati, da cui ripartire per il prosieguo del campionato. Tanto che, in città, c'è già qualcuno che parla d'Europa...

La risposta di Palladino in conferenza stampa

Il tecnico dei felsinei ha commentato tutto ciò nella conferenza pre-Parma. Questa la sua risposta specifica: "Sono contento, se un mese fa me lo avessero detto non ci avrei creduto. Non dobbiamo né parlare di Europa né di salvezza, dovremo solo essere equilibrati in quello che facciamo, prendere tutto partita per partita. Dobbiamo creare la mentalità del potercela giocare con tutti, senza guardare la classifica. Non voglio smorzare i toni, sono felice ci sia entusiasmo, ma dovremo essere uniti anche nei momenti di difficoltà con equilibrio".