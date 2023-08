ufficiale SPAL, colpo in avanti: Rosafio firma fino al 2025

In attesa di Collodel, che presto sarà un nuovo rinforzo, la SPAL annuncia l'acquisto di Marco Rosafio, attaccante classe 1994 che si lega al club spallino fino al giugno 2025, dopo aver conquistato la B lo scorso anno con la Reggiana. Di seguito il comunicato del club biancazzurro di Ferrara.

"S.P.A.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’attaccante Marco Rosafio. Il nuovo calciatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato in Svizzera nel 1994, Rosafio muove i primi passi nel settore giovanile del Lecce ed è proprio con la formazione salentina che esordisce tra i professionisti nel Campionato di Lega Pro 2012/2013. Negli anni successivi oltre ad una nuova parentesi con il Lecce nella stagione 2014/2015 veste le casacche di Viareggio, Forlì, Monopoli e Juve Stabia, sempre in terza serie".

"Nella stagione 2017/2018 gioca con il Messina mentre l’anno seguente si trasferisce alla Cavese e dalla formazione campana nell’estate 2019 passa al Cittadella, con cui debutta in cadetteria" - si legge in conclusione. "Con la maglia dei veneti gioca due campionati di Serie B, nei quali raggiunge anche la finale playoff per la promozione in Serie A, collezionando un totale di 57 presenze. Nell'estate del 2021 si unisce alla Reggiana e nel corso dell'ultima stagione con i granata conquista la vittoria del girone B della Serie C".