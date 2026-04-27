Atalanta, Percassi: "Grazie al Cagliari tornerà da noi un Palestra più forte e maturo"

“I risultati che abbiamo conseguito negli anni nascono dal grande lavoro svolto nel tempo. Partiamo con l’obiettivo salvezza, poi andiamo molto oltre e questo ci rende orgogliosi. Anche stavolta, con un nuovo progetto e un altro allenatore dopo anni di continuità, ci ritroviamo settimi in classifica e abbiamo 15 punti a disposizione per fare ancora meglio. Servirà la miglior Atalanta a partire da oggi. Non vogliamo avere alcun tipo di rimpianto. Palestra? E’ cresciuto da noi, gli vogliamo bene, eravamo convinti che giocare un anno altrove lo potesse aiutare. A Cagliari l’ambiente è ideale, lo ritroveremo con piacere dal ritiro estivo con miglioramenti tecnici e un bagaglio umano che lo rende un ragazzo d’oro. Siamo grati alla società rossoblu”. Con queste parole Percassi, uomo cardine del grande progetto targato Atalanta, si è espresso a DAZN. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez,Obert; Adopo, Gaetano, Deiola (C); Folorunsho; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello; Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Ederson, Obric, Zalewski, Ahanor, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino