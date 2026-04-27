Tutto sul caso Rocchi, l'Inter non è indagata. Le nuove date del mercato: le top news delle 18

L'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: per lui ovviamente non ci sarà spazio in campo nella sfida-Scudetto contro il Parma, ma l'obiettivo principale diventa averlo per la finale di Coppa Italia contro la Lazio: "Esami strumentali per il centrocampista nerazzurro. Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

"Il Consiglio - riportano i canali ufficiali della FIGC - ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026".

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato anche del caso Rocchi: "Io la ringrazio per credermi così bravo da poter portare avanti anche dei temi così delicati, però io penso che se si vuole bene al calcio, ora bisogna, soprattutto quelli come me che non sono granché documentati, anzi m'aspettavo che mi raccontasse qualcosa lei, visto che fa la giornalista. Io pensavo qualcosa...".

A margine dell'odierno Consiglio federale, ha preso la parola coi giornalisti presenti Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega D e candidato alle prossime elezioni per eleggere il successore di Gravina, affrontando il tema del commissariamento: "La logica con cui propongo riflessioni è di andare in linea di continuità rispetto a quella che è una situazione di dialettica. Con la personalizzazione c'è il rischio di dimenticare l'approfondimento dei contenuti, ma se ci sono problemi nel mondo del calcio è proprio per questo. Nella negatività di ciò che è accaduto, questa è un'opportunità per focalizzarci sui problemi. Se li nascondiamo dietro le persone commettiamo un errore. Come ho sempre detto serviva un approfondimento dei contenuti, poi una volta trovata la ricetta condivisa si va ad individuare il nome. Ci deve essere uno sforzo per trovare una soluzione quanto più condivisa possibile".

Renzo Ulivieri, capo dell'Associazione Allenatori, a margine dell'assemblea FIGC di oggi parla del difficilissimo momento del calcio italiano, peggiorato dal recente scandalo arbitrale: "È un momento molto chiaro se si fa riferimento a questi episodi: la Procura Federale aveva esaminato questo caso e per quanto emerso chiuso la cosa. C'è questa nuova inchiesta e quando c'è una inchiesta bisogna stare al giudizio dei magistrati e questo è il principio nostro: credo che Rocchi ha fatto bene a ritirarsi in attesa di giudizio. Mi viene da pensare che se tutti facessero come Rocchi, in qualche azienda ci sarebbero meno persone. E' un principio morale che ha seguito, ora dipenderà dal giudice e la Procura Federale ha riaperto il caso".

Il Sassuolo non è impreparato in caso di addio di Fabio Grosso. Il tecnico, dopo l'ottima stagione fatta proprio in neroverde, potrebbe anche salutare per fare un salto di qualità, considerato che è seguito da alcuni club di primo livello come la Fiorentina. Così i dirigenti emiliani hanno già un principale nome sul taccuino in caso di necessaria sostituzione. Cerchiato in rosso c'è Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia - con cui giocherà i playoff - e che è cresciuto nel Milan fino alla Primavera, due anni fa, quando poi è stato scelto dalla Ternana come nuovo tecnico. A Castellammare ha fatto benissimo, tanto da meritarsi un incontro - nei giorni scorsi - proprio con la dirigenza emiliana, facendo un'ottima impressione.

Infortunio di non lieve entità per Luka Modric, centrocampista del Milan e leader della squadra di Allegri. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione".

Sospiro di sollievo per mister Gian Piero Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto oggi il difensore Zeki Celik hanno escluso infatti lesioni muscolari. Il turco è stato obbligato a dare forfait per un problema al flessore proprio all’intervallo della sfida di sabato contro il Bologna, lasciando spazio a Rensch per disputare la seconda frazione di gioco dell'incontro, poi vinto 2-0 dai giallorossi.

Nei giorni scorsi Paolo Zampolli aveva dichiarato al Financial Times che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe richiesto alla Fifa di escludere dal Mondiale l'Iran e di ripescare l'Italia. Oggi l'inviato speciale dell’amministrazione Trump non lascia, ma anzi rilancia. Intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, nel corso della trasmissione 'La Politica nel Pallone', Zampolli ha dichiarato: "Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump".

È Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato.

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva 'l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato.