Due volte da giocatore, tre da allenatore: Corini torna nuovamente a Brescia

"Union Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con Eugenio Corini, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra.

L’intesa con il tecnico avrà durata fino al 30 giugno 2028". Così il club lombardo nella giornata appena terminata ha annunciato l'arrivo, o meglio il ritorno, dell'allenatore sulla panchina biancoblù. Un annuncio atteso già da dopo la gara contro la Ternana in Coppa Italia Serie C e che è arrivato dopo le firme in mattinata di Corini e del suo staff e il primo allenamento diretto nel pomeriggio.

"Voglio qualità nei passaggi e una partecipazione globale all’azione anche dopo lo scarico del pallone" sono state le prime indicazioni di Corini in una seduta che lo ha visto parlare con tutto il gruppo negli spogliatoi prima di scendere in campo. Dopo un'iniziale corsa e qualche esercizio di stretching sul campo sono rimasti solo sette giocatori, fra cui anche coloro che ieri sera al Liberati di Terni sono scesi in campo nel finale come Vido e Zennaro, di un gruppo già particolarmente risicato per le assenze con tutti gli altri a terminare la sessione in palestra. Il tutto sotto gli occhi del direttore sportivo Andrea Ferretti.

Quella fra Corini e Brescia è una lunga storia d’amore iniziata quanto l’attuale tecnico muoveva i primi passi nel mondo del calcio con l’approdo nelle giovanili delle Rondinelle oltre trent’anni fa (1984) e l’esordio in prima squadra datato 1987. Tre stagioni in Serie B, l’ultima condita addirittura da nove reti, e poi il salto in Serie A per vestire prima la maglia della Juventus, poi quelle di Sampdoria e Napoli, e fare nuovamente ritorno al Brescia nella seconda parte della stagione 1994-95 chiudendo così a quota 110, con 12 reti, con la maglia della formazione lombarda.

Da allenatore invece il primo approdo a Brescia è datato settembre 2018 quando subentrò quasi subito a David Suazo e terminò la stagione con un primo posto e la promozione in Serie A. L’anno successivo visse un’annata complicata venendo esonerato due volte prima in favore di Fabio Grosso e poi di Diego Lopez in una stagione che vide la retrocessione in Serie B. Tornò poi in Serie B per sostituire Pippo Inzaghi nel finale della stagione 2021/22 quando chiuse al quinto posto e arrivò fino alla semifinale play off venendo eliminato da quel Monza che poi fu promosso in Serie A, non venendo poi confermato per l'anno successivo.