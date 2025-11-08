Sabatini: "Conte dice che il Napoli lassù dà fastidio? Credo in un calcio pulito e onesto"

Il Napoli sarà impegnato al Dall'Ara contro il Bologna domani alle 15 e dovrà riscattare gli ultimi due pareggi per 0-0. Del momento della squadra di Antonio Conte ha parlato Walter Sabatini, direttore sportivo, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: "Conte dice che il Napoli lassù dà fastidio? Danno fastidio tutte le squadre che sono in vetta alla classifica perché tutte vorrebbero essere lì, invece c'è il Napoli. Se Conte intendesse il dare fastidio in un altro senso mi fermo e non credo di poter condividere. Io credo in un calcio pulito e onesto, che è l'ultima cosa che rimane nella vita, l'onestà. Non assorbo dei possibili pensieri torbidi legati ai comportamenti".

Ma cosa piace a Walter Sabatini di questo Napoli? L'ex Roma e Salernitana risponde così: "Del Napoli mi piace tutto perché è una squadra molto organizzata. Attacca la porta con molti giocatori. Il Napoli è una squadra forte e gestita meglio. Per me quella del Dall'Ara sarà una partita straordinaria perché si affrontano due squadre che fanno dell'organizzazione il proprio mantra. Sono i calciatori che fanno la differenza, soprattutto nelle squadre in cui il risultato diventa un obiettivo da perseguire. I calciatori fanno la differenza, se inseriti in un contesto funzionale. E Conte ha sempre garantito un contesto funzionale. Sono indispettito e deluso dai tanti infortuni muscolari che si verificano in tutte le squadre, non solo nel Napoli".



Due battute anche sul Bologna: "Il Bologna è la squadra più organizzata del campionato di Serie A. Italiano fa un calcio molto organizzato, soprattutto a centrocampo, dove tutti fanno un filtro bestiale, attaccano la palla, raddoppiano. Fanno un lavoro importante anche dal punto di vista atletico. Nella testa dei giocatori c'è sempre immediatezza nel trovare il compagno giusto. E' una squadra che è maturata dal punto di vista tattico e si vede.