Baldanzi: "Voglio convincere il Genoa a riscattarmi. Dybala è generoso, grazie a Gasp"

Tommaso Baldanzi al lavoro per convincere il Genoa. Arrivato alla corte di Daniele De Rossi in prestito con diritto di riscatto, l'ex Roma, nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, ha raccontato di voler convincere il club rossoblù a puntare su di lui anche l'anno prossimo: "Stavolta spero di poterci lavorare più tempo insieme. Non sono venuto qui per fare 4 mesi e andarmene. Se la società non mi riscatterà la ringrazierò lo stesso ma il mio obiettivo è fare meglio possibile con il Genoa e convincerlo a riscattarmi".

E tornando poi al suo periodo romano, Baldanzi si è soffermato su Paulo Dybala: "Periodo bellissimo - ha proseguito - su cosa mi ha trasmesso in campo c’è poco da dire, basta vederlo giocare. La cosa che mi ha colpito di lui e degli altri campioni con cui ho giocato è la generosità, la disponibilità fuori dal campo".

Infine un pensiero anche su Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini: "Ranieri ha tanta esperienza - ha concluso - con lui abbiamo invertito il trend. Con Gasperini sono stato benissimo, lavora a 360°, mi ha dato tanto a livello atletico e tecnico, sono stato felice di aver lavorato con lui, l’ho ringraziato".