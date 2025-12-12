Milan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso"

Luka Modric ha ricevuto l'ennesimo premio della sua straordinaria carriera. Nelle scorse ore il centrocampista croato del Milan è stato premiato nel corso dei 'Gazzetta Sports Awards' e dal palco dell'evento ha parlato del suo arrivo in rossonero e anche del rapporto che si è creato col tecnico Massimiliano Allegri. Queste le parole dell'ex Pallone d'Oro in merito: "Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni".

Il suo avvio di stagione ottimo e la grande continuità nonostante la carta d'identità?

"Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così".

Il suo impatto col Milan?

“Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club preferiti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra".

Come ha trovato il calcio italiano?

“Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. A me non ha sorpreso perché l'ho sempre visto".

L'Italia e il playoff per arrivare al Mondiale?

"Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l'Italia si qualifichi, perché lì devono esserci tutte le squadre migliori".