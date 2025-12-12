Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca
Il Sassuolo prepara la sfida di campionato contro il Milan con una lunga lista di indisponibili che continua a preoccupare Fabio Grosso. SassuoloNews.net fa il punto della situazione sull'infermeria neroverde. L’assenza più pesante resta quella di Domenico Berardi, fermo per una lesione di media entità al flessore della coscia destra: lo stop sarà di 45-60 giorni, con rientro previsto non prima di gennaio.
Accanto al capitano, però, c’è un altro nome che tiene in apprensione l’ambiente: Andrea Pinamonti, costretto a lasciare il campo nell’ultima gara contro la Fiorentina. Nonostante il dolore accusato al momento dell’uscita, le sensazioni nelle ultime ore sono migliorate e filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo già a disposizione per la sfida con i rossoneri.
Situazione più complessa per Daniel Boloca, ancora alle prese con problemi al ginocchio: la terapia conservativa non avrebbe dato gli esiti sperati e il centrocampista sta valutando l’ipotesi di un intervento chirurgico, che lo terrebbe fuori a lungo. In difesa si avvicina invece il rientro di Filippo Romagna, ai box da fine ottobre per una lesione al soleo: i tempi di recupero stimati in due mesi potrebbero permettergli di tornare a disposizione entro la fine dell’anno, stesso scenario per Laurs Skjellerup. Restano out, infine, Stefano Turati, il lungodegente Pieragnolo, oltre a Yeferson Paz e Aster Vranckx. Una situazione complicata, che obbliga Grosso a scelte forzate in vista di un match già di per sé proibitivo.
