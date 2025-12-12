Fiorentina, Gudmundsson: "Non c'è tempo per festeggiare: ora prepariamo al meglio il Verona"
Ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Albert Gudmundsson ha parlato dopo il successo per 2-1 sulla Dinamo Kiev in Conference League, sfida decisa dal suo gol da subentrante nella ripresa. Queste le sue parole:
"Sono contento, aspettavamo questa vittoria da tanto. Non possiamo festeggiare troppo però perché c'è subito un altro impegno importante. Io quando gioco cerco sempre di fare la differenza, non importa se siamo in vantaggio o sotto. Per fortuna oggi sono riuscito ad incidere e sono contento. Non abbiamo tanto tempo per recuperare ma dobbiamo farlo. Ci gustiamo la vittoria ma dobbiamo preparare al meglio la partita contro l'Hellas domenica".
