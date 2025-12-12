Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Rodriguez: "Orgoglioso dell'esordio. Dalla panchina non vedevo l'ora"

Cagliari, Rodriguez: "Orgoglioso dell'esordio. Dalla panchina non vedevo l'ora"
Simone Bernabei
Oggi alle 00:30Serie A
Simone Bernabei

Il difensore del Cagliari Juan Martin Rodriguez ha parlato al sito ufficiale del club sardo, raccontando la sua storia e le emozioni dopo il debutto e le due ottime prestazioni nel giro di pochi giorni:

Le origini e gli inizi nel calcio:
“Sono sempre stato un bambino – e poi un ragazzo – appassionato di calcio. Passavo molto tempo giocando con gli amici del quartiere o con i componenti della mia famiglia. A scuola pensavo soprattutto all’intervallo, per poter giocare di nuovo. Avevo tre anni quando ho iniziato. Non riuscivo neppure a prendere il pallone, mi mettevo a giocare con la sabbia in mezzo al campo. Poi con gli anni ho cominciato a prenderci mano e a giocare per davvero”.

L'identità uruguayana:
“Quando esci dall’Uruguay la gente ti riconosce come uruguaiano e guarda a te come a uno che può emulare ciò che altri connazionali hanno fatto in Europa. Significa dimostrare quel modo di vivere il calcio che ci identifica. Mio padre è stato il mio primo allenatore. Poi Serafín García ha influito molto a livello formativo al Peñarol. Jadson Viera mi ha dato la possibilità di esordire in prima divisione al Boston River. E Diego Aguirre mi ha aiutato tantissimo quando sono rientrato al Peñarol: giocare in prima squadra non è lo stesso che farlo nelle giovanili”.

Le sue caratteristiche:
“Sono un giocatore con molta dedizione, spirito di squadra, umile. Cerco di dare il massimo per il gruppo. Prima di tutto viene l’impegno: cerco di dare il massimo anche a livello tecnico, ovviamente. Modelli? Guardavo molto Godín, ora seguo Giménez, mi piace come marca e come va nel corpo a corpo. E poi Van Dijk, mi piace il suo senso del tempo”.

L'accoglienza a Cagliari:
“Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a mio agio. La storia rossoblù è piena di grandi uruguaiani e tutti cercano di aiutarti perché tu possa dare quello che gli altri hanno garantito alla maglia rossoblù. Diego Lopez? Mi ha detto di stare tranquillo, di imparare e che quando sarebbe arrivato il mio momento avrei dovuto sfruttarlo al massimo”. Tra i connazionali ex Cagliari, un punto di riferimento è stato anche Nahitan Nández: “L’ho conosciuto in Nazionale. Mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che Cagliari era una realtà molto bella dove giocare. Sapevo che a molti uruguaiani era servito venire qui. La mia famiglia e i miei amici erano felicissimi. Era il mio primo passo in Europa”.

La città, l'esordio e i tifosi:
“Cagliari è molto tranquilla. La gente quando ti vede ti saluta o ti fa i complimenti, e questo ti spinge a migliorare. Ho provato un orgoglio enorme nell’esordire in Coppa Italia prima e in Serie A poi. Sono anni che lavoro per arrivare a questi momenti. Senza la mia famiglia, i miei amici e mio nonno non avrei raggiunto nulla. Vedevo la tifoseria dalla panchina e mi veniva voglia di vivere da dentro la gara. Per fortuna si è realizzato e poi è arrivata anche una vittoria prestigiosa contro la Roma. Sono contento, stiamo facendo le cose bene. È difficile stare lontano dalla famiglia, ma cerco di fare il meglio perché siano orgogliosi di me. Ringrazio i tifosi per come mi hanno accolto dal primo giorno e per come ci sostengono ovunque. Per noi è molto importante avere il loro appoggio. Chiedo che continuino ad avere fiducia e a incitarci: noi cercheremo di difenderli in campo e di fare il meglio possibile perché alla fine siano tutti felici e orgogliosi”.

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Cagliari, Rodriguez: "Orgoglioso dell'esordio. Dalla panchina non vedevo l'ora" Cagliari, Rodriguez: "Orgoglioso dell'esordio. Dalla panchina non vedevo l'ora"
Milan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso"... Milan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso"
Fiorentina, Gudmundsson: "Non c'è tempo per festeggiare: ora prepariamo al meglio... Fiorentina, Gudmundsson: "Non c'è tempo per festeggiare: ora prepariamo al meglio il Verona"
Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca... Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca
Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"... TMWRoma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"
Bologna, Castro: "Fatta una grande gara. Mi manca il gol in Europa, spero arrivi... Bologna, Castro: "Fatta una grande gara. Mi manca il gol in Europa, spero arrivi presto"
Roma, Gasperini: "Domani sapremo se El Aynaoui e Ndicka ci saranno col Como" Roma, Gasperini: "Domani sapremo se El Aynaoui e Ndicka ci saranno col Como"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Milan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso"
3 Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"
4 Rivoluzione Torino, Cairo spiega la scelta di Petrachi: "Cambiamento opportuno"
5 Bologna super a Vigo nel segno di Bernardeschi. Italiano: "Una delle nostre migliori gare"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros
Immagine top news n.1 La Roma fa la voce grossa in Europa: Gasp impacchetta un'esibizione e il suo '9' si sveglia
Immagine top news n.2 Bologna super a Vigo nel segno di Bernardeschi. Italiano: "Una delle nostre migliori gare"
Immagine top news n.3 La Roma torna alla vittoria e ipoteca i playoff: doppio Ferguson, lezione di calcio al Celtic
Immagine top news n.4 La doppietta di Bernardeschi lancia il Bologna: Celta Vigo battuto 2-1 in rimonta
Immagine top news n.5 La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev
Immagine top news n.6 Inter, Marotta ammette: "Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevanti"
Immagine top news n.7 Napoli, De Laurentiis: "Io e Conte siamo due amici. Il successo demotiva qualcuno, ma non lui"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie A n.3 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Rodriguez: "Orgoglioso dell'esordio. Dalla panchina non vedevo l'ora"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Modric esalta Allegri: "Un grande e un vincente. Ecco cosa mi ha sorpreso"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Gudmundsson: "Non c'è tempo per festeggiare: ora prepariamo al meglio il Verona"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, il punto sugli infortunati: ottimismo per Pinamonti, valutazioni per Boloca
Immagine news Serie A n.6 Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, sarà Pescara-Frosinone la gara trasmessa gratuitamente da DAZN
Immagine news Serie B n.2 Pescara, preoccupano le condizioni di Tsadjout: nuovi esami per il centravanti
Immagine news Serie B n.3 Sala all'Avellino a gennaio? Il ds del Como apre: "Sarebbe una grande opportunità. Vediamo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"
Immagine news Serie B n.5 Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati
Immagine news Serie B n.6 Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gagno: "Meglio stare davanti che rincorrere. Società e piazza sprecate per la C"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, la proprietà alla festa del Cctc: "Progetto a lungo termine, avanti anche in Serie D"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, domani la proprietà torna a parlare: i temi della conferenza stampa
Immagine news Serie C n.4 Corini e Brescia, una storia d'amore con radici che affondano lontano. E qualche turbolenza
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, a gennaio potrebbe esserci un gradito ritorno: idea Bisoli per il centrocampo
Immagine news Serie C n.6 Ternana, allontanata per giusta causa l'amministratore unico Pucci. Le motivazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere