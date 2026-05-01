Non solo Juventus su Greenwood: l'inglese piace anche a Dortmund e Atletico
Il futuro di Mason Greenwood potrebbe essere lontano dall'Olympique Marsiglia, nonostante una buona stagione al Velodrome. Il giocatore, racconta oggi il Mundo Deportivo, avrebbe infatti un rapporto complicato con lo staff tecnico e con parte dei compagni, da qui la possibilità di cambiare aria in estate.
Sulle sue tracce c'è anche la Juventus, specialmente nel caso in cui le sirene dalla Premier League per Francisco Conceiçao dovessero continuare a suonare e trovare riscontri con offerte concrete. Il club bianconero non è però l'unico sulle tracce dell'esterno offensivo inglese: nelle ultime settimane infatti anche l'Atletico Madrid (che difficilmente riscatterà Nico Gonzalez alle cifre pattuite, circa 30 milioni) e il Borussia Dortmund si sono mosse in modo concreto per capire la sua situazione e le condizioni per un'eventuale partenza.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.