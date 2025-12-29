Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Coco sarà il rinforzo provvisorio per la difesa. Già di rientro dalla Coppa d'Africa

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 11:30
Giacomo Iacobellis

La sconfitta della Guinea Equatoriale contro il Sudan non avrà certo strappato un sorriso a Saul Coco. L’1-0 finale è arrivato infatti anche a causa di un suo sfortunato autogol. Un risultato amaro sul piano personale, ma che - paradossalmente – può fare comodo a Marco Baroni. Con quella sconfitta, la Guinea Equatoriale è aritmeticamente eliminata dalla Coppa d’Africa, aprendo così la strada al rientro del difensore a Torino. Non immediato, va precisato: prima Coco dovrà disputare l’ultima gara del girone, in programma mercoledì alle 17 contro l’Algeria. Anche un’eventuale vittoria, però, non basterebbe a evitare l’ultimo posto, viste le sconfitte contro Sudan e Burkina Faso.

Il Torino tornerà in campo domenica sul terreno del Verona e Baroni, spiega Tuttosport, spera di poter riavere Coco almeno in panchina. Un’ipotesi tutt’altro che secondaria, considerando che difficilmente arriveranno rinforzi dal mercato in tempi brevi, come ha ammesso lo stesso Urbano Cairo. In un reparto in sofferenza, il rientro del numero 23 assume quindi un peso specifico rilevante.

Per tornare tra i convocati, Coco dovrà però essere reinserito nella lista dei 25. Prima della sfida col Sassuolo, il Torino aveva infatti riattivato Saba Sazonov proprio sacrificando Coco per far fronte all’emergenza difensiva. Durante il mercato sono consentite modifiche continue e il suo rientro potrebbe avvenire a discapito di un infortunato, come Marcus Pedersen o Ivan Ilic.

