Roma-Genoa si gioca anche in panchina: Gasperini e De Rossi, destini incrociati

Emozioni e ricordi che riaffiorano. Ma che spariranno al momento in cui il direttore di gara darà il fischio d'avvio. Roma-Genoa è Gian Piero Gasperini contro Daniele De Rossi. Destini incrociati in un match che riporta indietro le lancette a qualche anno fa. Quando l'attuale tecnico giallorosso guidava i liguri in Europa oppure quando il mister rossoblù guidava in campo la squadra per cui da sempre ha fatto il tifo.

Gasperini-Genoa, dalla B all'Europa

"Per me Genova è comunque un pezzo importante dei ricordi della mia vita" ha sottolineato in conferenza stampa Gian Piero Gasperini che ereditò nel 2006 la panchina di un Genoa appena promosso dalla C e lo portò alle soglie della Champions League mentre nella sua seconda esperienza l'Europa la raggiunse salvo poi non giocarla a causa della mancata licenza da parte della società: "C’è un grande legame con una tifoseria molto appassionata, molto calda, molto presente, che soprattutto nelle partite in casa dà un valore aggiunto".

De Rossi, bandiera a Roma

Scontato invece dire cosa rappresenti Daniele De Rossi per Roma e la Roma. Più di 600 partite giovate dal 2001 al 2019 con 63 reti. Un legame unico con la città e la piazza per una vera e propria bandiera. "La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia - sottolinea in conferenza - ma l’ho vissuta con dignità nella mia carriera di calciatore". Ma nel momento in cui il pallone rotolerà ci saranno solo i tre punti in testa a DDR. "Io e il mio staff ci svegliamo con il solo unico obiettivo di salvare il Genoa - ha proseguito -. E' la nostra unica missione".