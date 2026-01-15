TMW
Asti, in arrivo il bomber Vassallo
Dopo aver rescisso il contratto con la Cairese a due mesi dal suo arrivo, Mirco Vassallo (32) è pronto per trasferirsi all'Asti, altra squadra del girone A della serie D.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante arriverà in città entro oggi per legarsi al club biancorosso fino al termine della stagione.
