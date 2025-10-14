Ufficiale Cavese, è addio col terzino Iurgens: interrotto il rapporto lavorativo fra le parti

Le strade del terzino destro Federico Iurgens e della Cavese si separano dopo un solo anno vissuto dal classe 2005 in prestito prima al Pompei e poi alla Gelbison in Serie D. Il giocatore, che in questa stagione non era mai sceso in campo, ha risolto il contratto come comunicato dal club in una nota ufficiale:

"Cavese 1919 rende noto l’interruzione del rapporto lavorativo con il difensore Iurgens. A Federico l’augurio di ottenere nel prosieguo della sua carriera, le migliori fortune professionali".