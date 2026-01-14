Ufficiale Dopo 5 anni tra i pro, Massimo Paci torna ad allenare in D. È il nuovo tecnico del Barletta

Dal 2020, salvo una parentesi in Serie B con il Pordenone, Massimo Paci aveva allenato club professionistici, ma adesso decide di tornare nuovamente in Serie D - da dove è partita la sua carriera di allenatore - per sposare il progetto del Barletta: è infatti lui il nuovo tecnico biancorosso, dopo la decisione del club di sollevare dall’incarico di tecnico della prima squadra Massimo Pizzulli e il suo vice Vincenzo Moncelli.

Questa la nota della società pugliese, militante nel Girone H:

"La S.S.D. Barletta 1922 comunica l’ingaggio di Massimo Paci quale nuovo allenatore della Prima Squadra e di Mauro Balestrini nel ruolo di vice allenatore.

Nel corso della propria carriera tecnica, Massimo Paci ha guidato diverse formazioni nei campionati professionistici e dilettantistici, tra cui Forlì, Pro Sesto, Pordenone, Teramo, Pro Patria e Lumezzane.

Il nuovo allenatore verrà presentato oggi alla stampa alle ore 17:45, al termine della seduta di allenamento prevista nel pomeriggio.

La conferenza stampa sarà riservata esclusivamente agli operatori dell’informazione.

La società augura a Massimo Paci e Mauro Balestrini buon lavoro, con l’auspicio di un percorso proficuo e in linea con gli obiettivi sportivi del club".