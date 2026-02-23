Piacenza, è il figlio di Taugourdeau la vittima dell'aggressione denunciata dal club: la ricostruzione

Di ieri, il comunicato del Piacenza, che ha denunciato un grave fatto nel post gara contro il Pro Palazzolo, che ha sbancato il 'Garilli' sul punteggio di 0-1, di fatto frenando la corsa dei biancorossi verso le primissime posizioni: come si legge nella nota, l'episodio "ha visto coinvolte due persone responsabili di un’aggressione ai danni del figlio minorenne di un calciatore biancorosso", situazione per la quale "sono già state avviate le procedure interne di verifica", con il club che "adotterà tutti i provvedimenti necessari, collaborando pienamente con le autorità competenti, affinché venga fatta piena chiarezza sull’accaduto e vengano applicate le sanzioni previste.

Il fatto, poi, è ricostruito dall'edizione on line di Libertà, che ricostruisce la vicenda. Una coppia di persone, a margine del match, si avvicina al sottopassaggio che porta agli spogliatoio, e prende di mira i giocatori, soprattutto Anthony Taugourdeau: come si legge, proprio a due passi c'è il figlio del centrocampista, che si era avvicinato per salutare il padre, e che tenta di calmare i due tifosi, "scatenando la loro reazione. Il più adulto, che risulta abbonato del Piacenza, inizia a spintonarlo, con fare minaccioso. Il più giovane lo segue. Taugourdeau jr e i suoi amici provano a bloccarli, ma l'aggressione prosegue e si sposta di qualche metro, fino allo spazio sotto la tribuna. Vola ancora qualche spintone, con il figlio del calciatore che prova ad allontanare i due e, in risposta, pare essere raggiunto anche da un paio di colpi".

Tra l'incredulità dei presenti, e la rabbia dei calciatori, serve l'intervento degli steward per riportare la calma. Ma la vicenda non sembra chiudersi qui.