Dopo l'avventura col Pisa in B, Catalano riparte dalla D: è il nuovo mister della Fidelis Andria

La sua ultima avventura in panchina, seppur da vice, risale alla stagione 2023-24, quando era con Alberto Aquilani al Pisa, ma ora Pasquale Catalano torna in pista come primo allenatore, e lo fa ripartendo dalla Serie D: è stato infatti nominato nuovo tecnico della Fidelis Andria, in sostituzione dell'esonerato Giuseppe Scaringella, da settimane in bilico e per il quale è stata fatale la sconfitta contro la Paganese.

Di seguito, la nota dei pugliesi:

"La Fidelis Andria è lieta di annunciare che Pasquale Catalano è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Mister Catalano vanta una carriera da calciatore lunga più di 20 anni, con 387 presenze nel calcio professionistico (118 in C1 e 269 in C2) e poi altri 4 campionati fra Serie D, Eccellenza e Promozione. Nato a Bari il tecnico pugliese allena dal 2013, quando ha vissuto una breve esperienza con la Bellaria Igea Marina (Lega Pro Seconda Divisione). Poi ha allenato a Termoli (Serie D 2014-15) e come assistente tecnico di Roberto De Zerbi a Palermo (Serie A 2016-17). Successivamente ha guidato la panchina del Prato (Serie C 2017/18), Parma U19 (2018-19), Pianese (Serie C 2019/20) e Imolese (Serie C 2020/21). Nel curriculum può vantare anche altre avventure importanti come collaboratore tecnico di Pasquale Marino a Crotone (Serie B 2021-22), poi come allenatore del Pontedera (Lega Pro 2022/23) e vice allenatore di Alberto Aquilani nel Pisa (Serie B 2023/24).

Ed infine, la Società rinnova la propria fiducia e conferma lo staff tecnico composto dal Mister Matteo Colangione, allenatore in seconda, dal prof. Michele Ventura, preparatore atletico e da Ruggiero Damato, preparatore dei portieri.

Da oggi ricomincia un’altra storia: buon lavoro, Mister Catalano!".