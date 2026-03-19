Il Lentigione guarda anche alla Serie C. Rinnovato fino al 2028 il contratto del Ds Cangini
Il big match della 27ª giornata deve essere recuperato, e lo sarà in data 25 marzo (mercoledì prossimo), ma il Girone D di Serie D è ancora apertissimo, e il Lentigione può ancora sognare la promozione in Serie C, al netto di una lotta piuttosto serrata tra diverse formazioni di vertice. A ogni modo, la società ha già guardato al futuro, e ha deciso di prolungare il contratto del Direttore Sportivo Sandro Cangini, che ha prolungato con il club emiliano per un altro anno e mezzo, con la nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota diffusa dal club attraverso i propri canali social:
"Il Lentigione Calcio comunica che Sandro Cangini ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo fino al 2028.
Buon proseguimento di lavoro Direttore".
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