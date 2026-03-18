Scafatese, primo match point per la Serie C: domenica col Monastir può essere il giorno

La Scafatese è ormai a un passo dal traguardo. Il ritorno in Serie C, che manca dalla stagione 2009-2010, potrebbe già concretizzarsi nel prossimo turno. La prima occasione utile è fissata per domenica allo stadio "Vitiello", dove è atteso il Monastir, quarta forza del girone ma lontano ben 28 punti in classifica.

Il quadro è inequivocabile: a sei giornate dalla conclusione del campionato, i gialloblù guidano con 19 punti di margine sulla prima inseguitrice, il Trastevere, che nel frattempo sarà impegnato contro l'Ischia. Qualora la Scafatese dovesse vincere e i laziali non fare altrettanto, la promozione diventerebbe aritmeticamente certa.

In città l'atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Dopo il successo in trasferta in Sardegna, per le strade di Scafati sono spuntati i primi drappi gialloblù, destinati a moltiplicarsi con l'avvicinarsi del momento decisivo. L'attesa sale, mentre la società lavora per allestire un'altra giornata da tutto esaurito, coinvolgendo anche le scuole del territorio per tingere di gialloblù gli spalti e sostenere la squadra verso uno storico ritorno tra i professionisti.