Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie D...in sosta. "Chi sale e chi scende" quando sono andate in archivio 26 giornate

Serie D...in sosta. "Chi sale e chi scende" quando sono andate in archivio 26 giornate
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Settimana di sosta, però, quella trascorsa, per la categoria, a causa degli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup; ecco quindi un recap di quella che, quando sono andate in archivio 26 giornata è la situazione della lotta alla promozione e della lotta alla salvezza nei nove gironi:

GIRONE A
Il ko dello scorso weekend non è stato poi così fatale per la capolista Ligorna, perché il Vado non è stato bravo ad approfittarne: rimane quindi invariata la classifica, con il Ligorna a +1 dal secondo posto, e con la lotta ridotta alle due compagini liguri. Per quel che invece concerne la zona salvezza, sono decisamente a rischio Club Milano e Novaromentin (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
A rubare la scena, è la Folgore Caratese, che ha ben dieci punti di vantaggio dal terzetto che segue formato da Chievo Verona, Casatese e Villa Valle: discorso non ancora concluso, ma dalla sua la compagine di Criscitiello ha anche qualche scontro diretto. Sponda della classifica opposta, sono definitivamente cadute le ambizioni del Pavia, a rischio come Nuova Sondrio e Vogherese (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Per il Treviso, che ha 16 punti di vantaggio per il secondo posto, mancano solo tre vittorie per centrare quella categoria, la Serie C, che manca ormai da 13 anni: giochi praticamente conclusi, anche se ancora non c'è appunto la matematica. Adriese e Portogruaro, invece, sono le due compagini a tremare di più, che dovranno tirare fuori il tutto per tutto per evitare l'Eccellenza (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Il Piacenza guarda già alla prossima stagione, che dovrebbe prevedere la conferma di Arnaldo Franzini in panchina e Andrea Scandola nel ruolo di Ds, e la corsa per la C sembra ormai ridotta alla capolista Lentigione e alle dirette inseguitrici Desenzano e Pistoiese, fresca anche di vittoria di Coppa Italia. Per la retrocessione del Tuttocuoio manca solo la matematica, ma occhio anche al Tropical Coriano (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Il Grosseto ha dodici lunghezze di vantaggio sul Seravezza Pozzi, e anche in questo caso - come nel Girone C - sembra ormai esserci la squadra promossa, così come sembrano esserci già le due retrocesse: Sansepolcro e Cannara hanno ormai le speranze ridotte al lumicino (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Si lecca le ferite per la mancata vittoria in Coppa Italia la capolista Ancona, tallonata però da un'Ostiamare in ripresa e dal Teramo, scivolato nell'ultimo turno, ma a preoccupare, in coda, è la situazione di un San Marino sempre più allo sbando ma comunque non ultimo. Anche Sammaurese e Castelfidardo stanno rischiando molto (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
I 17 punti di distacco dal secondo posto hanno già chiuso il torneo, e la Scafatese può già iniziare a programmare la prossima stagione, in Serie C. È invece bagarre per la lotta salvezza, con l'Olbia che proverà almeno ad agganciare i playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Barletta e Martina in vetta a pari punti, ma subito dietro, a una lunghezza di distanza c'è la Paganese che sembra non voler mollare fino alla fine. Pompei e Acerrana, invece, stanno rischiando il baratro (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Anche in questo raggruppamento, due squadre a pari punti, Igea Virtus e Savoia, ma l'Athletic Palermo è sul pezzo, e deve anche recuperare una gara: i due punti di distanza dal tandem in vetta potrebbero essere solo una situazione transitoria. Non ancora determinata, invece, la lotta per la salvezza (CLICCA QUI per la classifica)

Articoli correlati
Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"... Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"
Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan. Allegri e compagni in pressing per farlo... Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan. Allegri e compagni in pressing per farlo rinnovare
Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"... Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Altre notizie Serie D
Serie D...in sosta. "Chi sale e chi scende" quando sono andate in archivio 26 giornate... Serie D...in sosta. "Chi sale e chi scende" quando sono andate in archivio 26 giornate
La Pistoiese vince la Coppa Italia Serie D: battuto l'Ancona anche all'andata, è... La Pistoiese vince la Coppa Italia Serie D: battuto l'Ancona anche all'andata, è trionfo
Coppa Italia Serie D, la finale: Ancona cerca l'impresa, la Pistoiese difende il... Coppa Italia Serie D, la finale: Ancona cerca l'impresa, la Pistoiese difende il vantaggio
La D pronta per il primo trofeo dell'anno. Coppa Italia, la sfida decisiva tra Ancona... La D pronta per il primo trofeo dell'anno. Coppa Italia, la sfida decisiva tra Ancona e Pistoiese
Pompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"... UfficialePompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"
Primo contratto da professionista per Faccioli: giocherà nel Milan Futuro UfficialePrimo contratto da professionista per Faccioli: giocherà nel Milan Futuro
Fasano, scontro totale con Vono: il richiamo della Kings League porta alla risoluzione... Fasano, scontro totale con Vono: il richiamo della Kings League porta alla risoluzione
Serie D, il punto dopo la 26ª giornata. Treviso e Scafatese verso la C, poi il caos... Serie D, il punto dopo la 26ª giornata. Treviso e Scafatese verso la C, poi il caos a San Marino
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
4 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
5 Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.1 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.2 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.3 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.4 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.5 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
Immagine top news n.6 La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Immagine top news n.7 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bayern in scioltezza sull'Atalanta, Kompany: "Chiedo attitudine e fiducia, il resto lo fanno i giocatori"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, su Openda si muove il Fenerbahce. Tedesco lo conosce e lo stima
Immagine news Serie A n.3 Inter, priorità ai rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: pronti due contratti lunghi e remunerativi
Immagine news Serie A n.4 Bastoni migliora, ma lunedì usava una stampella per camminare: il punto verso Inter-Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Musah: "Ora testa al campionato per finire in alto. Tifosi? Mai vissuto niente del genere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, ancora un'ultima spiaggia per Mignani: col Frosinone deve solo vincere
Immagine news Serie B n.2 Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"
Immagine news Serie B n.3 Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva”
Immagine news Serie B n.6 L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.5 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.6 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?