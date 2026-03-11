Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ibrahimovic: "Milan Futuro per far crescere i ragazzi. Se non ci son ritmi, vanno in Primavera"
Claudia Marrone
Oggi alle 21:29Serie D
Claudia Marrone

Nel corso dell'intervista rilasciata a CBS Sports Golazo, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e di fatto quindi consulente anche per il Milan, ha parlato anche del progetto Under23 della compagine rossonera, attualmente impegnata nel campionato di Serie D, Girone B.

Queste, le sue parole: "Nella cultura italiana tutti sono concentrati sui risultati. I giovani, gli allenatori, vogliono vincere. Se voglio vincere, metto dentro un giocatore pronto, togliendo spazio invece a quello che ha del potenziale, col rischio di bloccarne lo sviluppo. Questa cosa al Milan l'abbiamo cambiata. Prima di tutto vogliamo dare ai ragazzi il tempo di gioco, perché quando sei giovane devi giocare. Se non giochi nel Milan Futuro, giochi in Primavera, 100%. Se parti in Milan Futuro ma i ritmi sono diversi, ti spostiamo in Primavera, cresci, e ti riportiamo sopra. È come una scala che sali e scendi, con l'obiettivo di crescere, così che quando arrivi in prima squadra è per via dei risultati che hai ottenuto".

Intanto, lo ricordiamo, i baby rossoneri, dopo la retrocessione dalla Serie C lo scorso anno, nella loro prima stagione professionistica, sono attualmente al quinto posto della graduatoria del prima citato Girone B di Serie D, con 42 lunghezze maturate in 26 gare. Zona playoff, sì, ma -11 dalla vetta...

